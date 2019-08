Abercrombie : Wedbush revoit sa cible à la baisse

30/08/2019 | 14:09

L'analyste Wedbush confirme ce vendredi sa recommandation “neutre” sur le titre Abercrombie, avec un objectif de cours revu à la baisse, notant des résultats contrastés.



“Surpassant le lent début de trimestre, le BPA et la marge brute surpassent les estimations de 0,03 dollar et de 10 points de base, respectivement, mais le chiffre d'affaires et les ventes à magasins comparables sont légèrement inférieurs aux attentes”, regrette l'analyste.



Wedbush passe ainsi sa cible à 16 dollars, contre 18 dollars jusqu'à présent.





