ABERCROMBIE & FITCH : dépasse largement les attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abercrombie & Fitch a dévoilé ses résultats au titre du troisième trimestre 2018 (clos le 3 novembre). Ainsi, le groupe américain de prêt-à-porter a réalisé un bénéfice net de 23,9 millions de dollars, ou 35 cents par action, contre un bénéfice net de 10,1 millions, ou 15 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est de 33 cents, dépassant nettement le consensus FactSet (20 cents). De son côté, le chiffre d’affaires s’établit à 861,2 millions de dollars (contre 859,1 millions un an plus tôt), surpassant là aussi les attentes du marché (85A magasins comparables, la croissance des ventes ressort à 3%, contre un consensus de +1,6%.