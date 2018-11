Abercombie & Fitch : hausse de 10% du BPA trimestriel

29/11/2018 | 14:33

Abercombie & Fitch dévoile un bénéfice par action ajusté de 33 cents au titre de son troisième trimestre comptable, en hausse de 10% en comparaison annuelle, pour des revenus de 861 millions de dollars, en croissance de 3% en données comparables.



Aussi, la chaine de vêtements de New Albany (Ohio) se dit 'en voie de réaliser une croissance de son chiffre d'affaires, une expansion de son taux de marge brute et un levier sur les dépenses opérationnelles sur l'ensemble de l'exercice en cours'.



Par ailleurs, Abercombie & Fitch fait part de la nomination avec effets immédiats de Kristin Scott, la présidente marque pour Hollister, au poste nouvellement créé de présidente marques globales, poste qui couvre donc l'ensemble des marques du groupe.



