Abercombie : autorisation de rachats d'actions

14/06/2019 | 15:37

Abercombie & Fitch annonce que son conseil d'administration a autorisé un programme de rachat pour jusqu'à cinq millions d'actions de classe A, portant l'autorisation totale disponible à environ 7,6 millions (plus de 10% des actions en circulation).



Ce programme permet au groupe de racheter des actions à sa discrétion, tout en continuant d'investir dans les opportunités de croissance, étant précisé que le calendrier et le montant dépendront de facteurs variés, comme les conditions de marché et d'ctivité.



'Ce nouveau programme de rachats d'action reflète notre confiance en cours dans notre stratégie à long terme', commente Fran Horowitz, la directrice générale (CEO) de la chaine américaine de vêtements pour jeunes.



