Abercombie : baisse de 30% du BPA ajusté au 3e trimestre

26/11/2019 | 14:13

Abercombie & Fitch publie un BPA ajusté (non GAAP) en baisse de 30% à 23 cents au titre de son troisième trimestre comptable, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en retrait de 140 points de base à 2,9%.



A 863,5 millions de dollars, les revenus de la maison de vêtements sont restés atones en données publiées comme en données comparables, alors qu'ils avaient augmenté de 3% en comparable un an auparavant.



'La dynamique poursuivie aux Etats-Unis a été contrebalancée par des défis sur plusieurs de nos marchés internationaux clés ainsi qu'un environnement opérationnel mondial compliqué', explique la CEO Fran Horowitz.



