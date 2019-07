Abercombie : extension du partenariat avec Klarna

01/07/2019 | 15:09

Après une coopération réussie en Allemagne, la chaine de vêtements américaine Abercombie & Fitch annonce étendre son partenariat avec Klarna à de nouveaux pays, à savoir les Etats-Unis et le Royaume Uni, dans le cadre de son investissement numérique.



L'application Klarna permet aux clients de payer leurs achats en trois ou quatre fois sur une période de deux mois. Basée à Stockholm, Klarna travaille actuellement avec 130.000 commerçants, y compris Adidas, Sephora ASOS, Nike, Sonos, IKEA et H&M.



