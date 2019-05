Abercombie : pertes réduites au 1er trimestre

29/05/2019 | 15:39

Abercombie & Fitch affiche une perte ajustée de 29 cents par action au titre de son premier trimestre, contre une perte de 56 cents un an auparavant, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de 1,3 point à -3,7%.



La maison de vêtements a vu son chiffre d'affaires rester pratiquement stable à 734 millions de dollars, avec une progression de 1% en données comparables, la croissance de 4% aux Etats-Unis ayant plus que compensé une baisse symétrique à l'international.



En excluant des charges liées à la fermeture de trois magasins amiraux, le groupe se déclare en voie d'atteindre ses objectifs précédemment communiqués pour l'exercice et affirme jeter les bases pour réaliser ceux de l'année prochaine.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.