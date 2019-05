Abercrombie & Fitch : Résultats et prévisions d'Abercrombie déçoivent, le titre chute

29 mai (Reuters) - Abercrombie & Fitch a fait état mercredi de prévisions de ventes au deuxième trimestre inférieures aux attentes, après avoir publié la plus faible hausse en deux ans de celles de Hollister, sa marque dédiée au surf, au premier.

Le titre du groupe abandonnait près de 25% à 18,87 dollars vers 16h10 GMT à Wall Street.

Sur les trois mois au 4 mai, premier trimestre de l'exercice 2019-2020, les ventes à périmètre comparable de Hollister n'ont progressé que de 2%, contre une hausse de 6% un an plus tôt et de 3,3% attendue en moyenne par les analystes selon des données IBES de Refinitiv.

"Les attentes pour Hollister étaient vraiment fortes, (la marque) est leur étoile scintillante (...) Donc les résultats de Hollister, qui sont en deçà des attentes et potentiellement ralentissent, constituent un avertissement pour les investisseurs", estime Gabriela Santaniello, analyste chez A Line Partners.

Globalement, les ventes à magasins comparables d'Abercrombie au premier trimestre ont progressé de 1%, également inférieures au consensus d'une hausse de 1,33%. Les ventes à l'international ont chuté de 6% sur la période.

Pour le deuxième trimestre, Abercrombie table sur une hausse maximale de ses ventes de 2% alors que les analasytes anticipaient une augmentation de 2,8%.

Il prévoit également des ventes à périmètre comparable stables, bien en deçà des attentes d'une hausse de 2,3%. (Uday Sampath Kumar Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)