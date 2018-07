ABIOMED : annonce un chiffre d'affaires record de 180 millions $ pour le premier trimestre 2019, soit une hausse de 36 % par rapport au trimestre équivalent de l'exercice précédent

Recrutement terminé pour l'étude d'innocuité et de faisabilité STEMI DTU autorisée par la FDA

DANVERS, Massachusetts, 26 juillet, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABIOMED, Inc. (NASDAQ:ABMD), un fournisseur majeur de technologies innovantes de récupération et d'assistance cardiaque, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires de 180 millions $ pour le premier trimestre de l'exercice 2019, soit une augmentation de 36 % par rapport au chiffre d'affaires de 132,5 millions $ pour le trimestre équivalent de l'exercice 2018. Le bénéfice net PCGR du premier trimestre de l'exercice 2019 est de 90,1 millions $, soit 1,95 $ par action après dilution, une hausse de 141 % comparé au bénéfice net PCGR de 37,4 millions $, ou 0,82 $ par action après dilution, pour le premier trimestre 2018.

Les points saillants financiers et d'exploitation récents comprennent :

Le chiffre d'affaires trimestriel mondial de la pompe cardiaque Impella® s'est élevé à 173,7 millions $, en hausse de 37 % par rapport au chiffre d'affaires de 127,2 millions $ au cours de la même période de l'exercice précédent.





Le chiffre d'affaires trimestriel aux États-Unis de la pompe cardiaque Impella a atteint 151,7 millions $, en hausse de 32 % par rapport aux 114,7 millions $ réalisés au cours de la période équivalente de l'exercice précédent, l'utilisation des pompes cardiaques Impella par les patients américains augmentant de 30 %.





Le chiffre d'affaires trimestriel en dehors des États-Unis de la pompe cardiaque Impella® s'est élevé à 21,9 millions $, en hausse de 75 % par rapport au chiffre d'affaires de 12,5 millions $ au cours de la même période de l'exercice précédent.





La marge brute du premier trimestre 2019 est de 82,9 % par rapport aux 83,5 % pendant la même période de l'exercice précédent.





Le bénéfice d'exploitation pour le premier trimestre s'élève à 46,7 millions $, ou 26,0 % de marge d'exploitation, par rapport aux 33,1 millions $, ou 25,0 % de marge d'exploitation pour le premier trimestre de l'exercice 2018.





Le bénéfice net PCGR du premier trimestre 2019 est de 90,1 millions $, ou 1,95 $ par action après dilution, grâce notamment à un excédent d'économie d'impôts de 53,8 millions $, ou 1,17 $ par action après dilution, associé à un régime de rémunération basé sur des actions enregistré comme étant une charge d'impôts. Pour le premier trimestre de l'exercice précédent, le bénéfice net PCGR était de 37,4 millions $, ou 0,82 $ par action après dilution, qui a bénéficié d'un excédent d'économie d'impôts de 16,8 millions $, ou 0,37 $ par action après dilution.





Au 30 juin 2018, le solde des liquidités et des titres négociables de l'entreprise s'élevait à 367,4 millions $. À l'heure actuelle, l'endettement de l'entreprise est nul.





L'entreprise a terminé en juin 2018 le recrutement pour son étude d'innocuité et de faisabilité STEMI DTU et de son suivi à 30 jours.





En juin 2018, l'entreprise a obtenu l'autorisation de l'Inde pour Impella 2.5®, Impella CP® et Impella 5.0® et a traité son premier patient au Fortis Escorts Heart Institute de New Delhi.





Le 22 juin 2018, l'entreprise a organisé la première réunion de la « Women's Initiative for Heart Recovery Physician Advisory Board ». Des médecins ont collaboré afin de faire connaître l'élargissement par la FDA des indications d'Impella aux patients souffrant de cardiomyopathie du péripartum et du postpartum (CMP-PP) et de dissection de l'artère coronaire spontanée.

« L'exercice 2019 d'Abiomed démarre de façon très positive », estime Michael R. Minogue, PDG d'ABIOMED, Inc. « Abiomed poursuit sa mission de croissance durable et d'amélioration des résultats des patients à chaque trimestre. Nous y parvenons au moyen d'une formation avancée, des améliorations des produits et du partage des meilleures pratiques dérivées de nos expériences sur le terrain. »

PERSPECTIVES DE L'EXERCICE 2019

L'entreprise augmente de 15 millions $ le niveau inférieur de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2019 en adoptant une nouvelle fourchette de 755 à 770 millions $, une hausse de 27 à 30 % par rapport à l'exercice précédent. L'entreprise maintient ses prévisions de marge d'exploitation PCGR pour l'exercice 2019 dans une fourchette de 28 à 30 %.

INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE RELATIVE AUX RÉSULTATS

La Société tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats le jeudi 26 juillet 2018 à 08h00 (heure de la côte Est des États-Unis). Cette conférence téléphonique, lors de laquelle seront communiqués les résultats trimestriels, sera animée par Michael R. Minogue, Président-directeur général, et Todd A. Trapp, Vice-président et Directeur financier.

Pour écouter la conférence en direct, veuillez assister à sa diffusion via le site http://investor.abiomed.com ou composer le (855) 212-2361 ; le numéro à composer pour les appels depuis l'étranger est le (678) 809-1538. Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible de 11h00 (heure de l'Est) le 26 juillet 2018, à 11h00 (heure de l'Est) le 2 août 2018. Le numéro de téléphone à composer pour écouter cette rediffusion est le (855) 859-2056 ; depuis l'étranger, le numéro à composer est le (404) 537-3406. Le code d'accès pour écouter la rediffusion est le 295-7159.

Le logo ABIOMED, ABIOMED, IMPELLA, IMPELLA 2.5, IMPELLA 5.0, IMPELLA LD, IMPELLA CP, IMPELLA RP, IMPELLA BTR, IMPELLA 5.5 et IMPELLA ECP sont des marques déposées ou des marques commerciales d'ABIOMED, Inc., et sont enregistrées aux États-Unis et dans certains pays étrangers. AB5000 et cVAD REGISTRY, Recovering hearts, et Saving lives sont des marques commerciales d'Abiomed, Inc.

À PROPOS D'ABIOMED

Basée à Danvers, dans le Massachusetts, ABIOMED, Inc. est un fournisseur majeur de matériel médical d'assistance circulatoire. Ses produits sont destinés à favoriser la mise au repos du coeur en améliorant le flux sanguin et/ou en assurant la fonction de pompage du coeur. Pour plus de renseignements, veuillez consulter : www.abiomed.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, y compris les déclarations relatives au développement des produits existants et nouveaux d'ABIOMED, aux progrès de la Société en termes de croissance commerciale, et aux opportunités futures ainsi qu'aux autorisations réglementaires attendues. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris les incertitudes associées au développement, aux essais et aux autorisations réglementaires associées, notamment le potentiel de pertes futures, la complexité de fabrication, les exigences d'une qualité élevée, la dépendance vis-à-vis de sources d'approvisionnement limitées, la concurrence, les évolutions technologiques, la réglementation publique, les affaires en litige, les futurs besoins en capitaux et les incertitudes autour de financements supplémentaires et autres risques et défis indiqués dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le dernier Rapport annuel déposé sur formulaire 10-K et le dernier Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. La Société décline toute obligation de diffuser publiquement les résultats de toute révision de ces énoncés prospectifs qui peut être faite pour refléter des événements ou circonstances survenant après la date du présent communiqué ou pour refléter la survenance d'événements imprévus.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Ingrid Goldberg,

Directrice, Relations avec les investisseurs

978-646-1590

ir@abiomed.com

Abiomed, Inc. and Subsidiaries Consolidated Balance Sheets (Unaudited) (in thousands, except share data) June 30, 2018 March 31, 2018 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 61,288 $ 42,975 Short-term marketable securities 299,228 319,274 Accounts receivable, net 67,511 70,010 Inventories 55,781 50,204 Prepaid expenses and other current assets 13,489 11,808 Total current assets 497,297 494,271 Long-term marketable securities 6,887 37,502 Property and equipment, net 127,324 117,167 Goodwill 33,948 35,808 In-process research and development 15,837 16,705 Long-term deferred tax assets, net 115,049 70,746 Other assets 15,697 14,176 Total assets $ 812,039 $ 786,375 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 25,673 $ 23,565 Accrued expenses 38,930 46,147 Deferred revenue 12,075 14,970 Total current liabilities 76,678 84,682 Other long-term liabilities 815 776 Contingent consideration 10,331 10,490 Long-term deferred tax liabilities 856 903 Total liabilities 88,680 96,851 Commitments and contingencies Stockholders' equity: Class B Preferred Stock, $.01 par value - - Authorized - 1,000,000 shares; Issued and outstanding - none Common stock, $.01 par value 449 444 Authorized - 100,000,000 shares; Issued - 46,767,984 shares at June 30, 2018 and 46,100,649 shares at March 31, 2018 Outstanding - 44,876,271 shares at June 30, 2018 and 44,375,337 shares

at March 31, 2018 Additional paid in capital 637,974 619,905 Retained earnings 230,523 140,457 Treasury stock at cost - 1,891,713 shares at June 30, 2018 and 1,725,312 shares at March 31, 2018 (134,674 ) (67,078 ) Accumulated other comprehensive loss (10,913 ) (4,204 ) Total stockholders' equity 723,359 689,524 Total liabilities and stockholders' equity $ 812,039 $ 786,375

Abiomed, Inc. and Subsidiaries Consolidated Statements of Operations (Unaudited) (in thousands, except per share data) Three Months Ended

June 30, 2018 2017 Revenue $ 180,010 $ 132,468 Costs and expenses: Cost of product revenue 30,850 21,862 Research and development 21,273 16,931 Selling, general and administrative 81,139 60,597 133,262 99,390 Income from operations 46,748 33,078 Other income: Investment income, net 1,551 635 Other income, net 188 79 1,739 714 Income before income taxes 48,487 33,792 Income tax benefit (1) (41,579 ) (3,582 ) Net income $ 90,066 $ 37,374 Basic net income per share $ 2.02 $ 0.85 Basic weighted average shares outstanding 44,546 43,895 Diluted net income per share (2) $ 1.95 $ 0.82 Diluted weighted average shares outstanding 46,169 45,608 (1) Income tax benefit includes the effect of the following item: Excess tax benefits related to stock-based compensation awards $ 53,837 $ 16,842 (2) Diluted net income per share includes the effect of the following item: Excess tax benefits related to stock-based compensation awards $ 1.17 $ 0.37

