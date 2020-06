Abiomed : nomme son nouveau médecin-chef, le Dr. Charles Simonton

Abiomed (Nasdaq: ABMD), fabricant de la pompe cardiaque Impella, a annoncé aujourd’hui la nomination de Charles (Chuck) Simonton, D.M., au poste de vice-président et médecin-chef de la société.

Le Dr Simonton est reconnu pour son leadership dans le développement de produits et les essais cliniques d'envergure. Jusqu'à récemment, il travaillait chez Abbott Vascular, où il occupait les fonctions de médecin-chef et de vice-président de la division Affaires médicales internationales depuis 2008. A ce poste, il a dirigé les programmes ayant abouti à l’homologation par l’Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (la « FDA ») des stents carotidiens MitraClip et Absorb BVS, en plus des essais EXCEL et COAPT. Avant Abbott, la Dr Simonton a été durant près de 30 ans cardiologue interventionnel, travaillant auprès de patients souffrant de pathologies cardiaques et vasculaires complexes. Il a commencé sa carrière au Centre médical de l'Université Duke avant de rejoindre la clinique Sanger à Charlotte, en Caroline du Nord, où il a créé sa propre équipe de chercheurs pour étudier les résultats des patients suite à l’utilisation de nouvelles technologies cardiaques. Le Dr Simonton a fondé la Carolinas Cardiovascular Research Foundation au Carolinas Heart Institute, qui fait aujourd’hui partie d’Atrium Health.

Il a obtenu son diplôme de médecine à la Faculté de médecine de Harvard, a effectué son internat et sa résidence au département de médecine interne de l’Université de Californie, à San Francisco, où il était résident en chef. Il a réalisé sa formation postdoctorale en cardiologie à l'Université Duke.

La nomination du Dr Simonton intervient au moment où Abiomed accélère sa recherche clinique, incluant de multiples essais comparatifs randomisés (ECR) pour la FDA tels l’essai ECR STEMI-DTU, le ECR PROTECT IV et le ECR RECOVER IV. Le Dr Simonton jouera également un rôle clé alors qu’Abiomed lance de nouveaux produits innovants et incorpore l’intelligence artificielle.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de l’équipe dédiée d’Abiomed qui se consacre au développement de dispositifs médicaux innovants. Au fil des ans, j’ai eu l’occasion de me familiariser avec les avantages de la pompe cardiaque Impella et sa capacité à décharger le ventricule cardiaque gauche ; et j’ai pu voir comment elle transformait la norme de soins. Je suis impressionné par le talent, la culture et la mission d’Abiomed et suis ravi de rejoindre la société », a déclaré le Dr Simonton.

Le Dr Seth Bilazarian, vice-président et médecin-chef d’Abiomed depuis 2015, assumera le leadership médical des programmes d’Abiomed pour l'éducation et la formation des médecins en qualité de vice-président en charge de l’éducation et de la formation médicale, alors qu’Abiomed élargit son offre éducative en ligne avec CAMP PCI et crée des programmes de surveillance virtuelle d'avant-garde. Le Dr Bilazarian a joué un rôle déterminant dans l'encadrement et la mise en oeuvre de l'éducation et de la formation des professionnels de la santé chez Abiomed. A son nouveau poste, dépendant directement du Dr Simonton, il sera chargé d'accroître ces responsabilités et d'aider Abiomed à se démarquer en tant que leader du secteur.

« L’arrivée du Dr Chuck Simonton renforce plus encore notre bureau médical de classe mondiale », a déclaré Michael R. Minogue, président-directeur général d’Abiomed. « L’impressionnant bilan de réussite et l’expertise du Dr Simonton compléteront le leadership du Dr Bilazarian pour faire avancer nos programmes d’éducation et de formation et aider ainsi Abiomed à passer au niveau supérieur, au bénéfice de nos patients et médecins, » a-t-il ajouté.

À PROPOS DES POMPES CARDIAQUES IMPELLA

Les dispositifs Impella 2.5® et Impella CP® bénéficient d'une approbation avant commercialisation de la FDA américaine pour le traitement de certains patients atteints d'insuffisance cardiaque avancée qui subissent des interventions coronaires percutanées (ICP) électives et urgentes, telles l’angioplastie par pose de stent ou de ballonnet, afin de rouvrir les artères coronaires obstruées. Les dispositifs Impella 2.5, Impella CP, Impella CP avec SmartAssist®, Impella 5.0®, Impella LD® et Impella 5.5™ avec Smart Assist® sont des pompes cardiaques approuvées par la FDA américaine utilisées pour traiter les patients subissant des crises cardiaques ou atteints de cardiomyopathie en état de choc cardiogénique. Elles ont la capacité unique de permettre la récupération de la fonction cardiaque native, permettant ainsi aux patients de rentrer chez eux sans être greffés. Le dispositif Impella RP® est approuvé par la FDA américaine pour traiter l'insuffisance ou la décompensation ventriculaire droite après implantation d'un dispositif d'assistance du ventricule gauche, un infarctus du myocarde, une greffe du cœur ou une opération à cœur ouvert. La pompe Impella RP est également approuvée pour une utilisation en urgence par du personnel soignant en milieu hospitalier afin de fournir un soutien ventriculaire droit temporaire pour une période allant jusqu'à 14 jours chez des patients en soins intensifs ayant une surface corporelle ≥ 1,5 m2, pour le traitement de l'insuffisance cardiaque droite aiguë ou de la décompensation causée par des complications liées au coronavirus 2019 (COVID-19), y compris l'embolie pulmonaire. La pompe Impella RP n'a été ni autorisée ni approuvée pour le traitement de l'insuffisance cardiaque droite aiguë ou de la décompensation causée par des complications liées au COVID-19. La pompe Impella RP a été autorisée par la FDA pour l'utilisation d'urgence susmentionnée, en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA), et a été autorisée uniquement pour la durée de la déclaration de l'existence de circonstances justifiant l'autorisation de l'utilisation d'urgence de dispositifs médicaux en vertu de la section 564(b)(1) de la loi, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), à moins que l'autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt.

En Europe, les dispositifs Impella 2.5, Impella CP et Impella CP avec SmartAssist portent le marquage CE pour le traitement des patients subissant une ICP à risque élevé ou un choc cardiogénique après un IAM pendant un maximum de 5 jours. Les pompes Impella 5.0 et Impella LD portent le marquage CE pour le traitement des patients subissant une crise cardiaque ou atteints d’une cardiomyopathie en choc cardiogénique pendant un maximum de 10 jours. La pompe Impella 5.5™ avec SmartAssist ® porte le marquage CE pour le traitement des patients subissant une crise cardiaque ou atteints d’une cardiomyopathie en choc cardiogénique pendant un maximum de 30 jours. Le dispositif Impella RP porte le marquage CE pour le traitement de l'insuffisance ou la décompensation ventriculaire droite suite à l’implantation d’un dispositif d’assistance ventriculaire gauche, un infarctus du myocarde, une greffe du cœur, une opération à cœur ouvert ou une arythmie ventriculaire réfractaire.

Pour en savoir plus sur le portefeuille de pompes cardiaques Impella, y compris sur les indications approuvées et les informations importantes en matière de sécurité et de risque associées à l’utilisation de ces dispositifs, rendez-vous sur le site www.impella.com.

À PROPOS D'ABIOMED

Basé à Danvers, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Abiomed, Inc. est l’un des principaux fournisseurs de dispositifs médicaux offrant une assistance circulatoire. Nos produits sont conçus pour permettre au cœur de se reposer en améliorant la circulation sanguine et/ou en effectuant le pompage du cœur. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.abiomed.com.

Abiomed, Impella, Impella 2.5, Impella 5.0, Impella 5.5, Impella LD, Impella CP, Impella RP, SmartAssist et Impella Connect sont des marques déposées d'Abiomed, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans certains pays étrangers. Impella BTR, Impella ECP, CVAD Study et STEMI DTU Study sont des marques commerciales en cours d'enregistrement d'Abiomed, Inc.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant le développement des produits existants et nouveaux d'Abiomed, l'évolution de l'entreprise vers la croissance commerciale, les occasions futures et les approbations réglementaires prévues. Les résultats réels de la société peuvent être sensiblement différents de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment les incertitudes liées à l'échelle, à l'étendue et à la durée de l’impact de la pandémie de la COVID-19, au développement, aux tests et aux approbations réglementaires connexes, tel le potentiel de pertes futures, une fabrication complexe, des exigences de qualité élevées, la dépendance à l'égard de sources d'approvisionnement limitées, la concurrence, l'évolution technologique, la réglementation gouvernementale, les litiges, les futurs besoins en capitaux et l’incertitude quant à l'obtention de financements supplémentaires, ainsi que d'autres risques et difficultés détaillés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment le dernier rapport annuel déposé sur le formulaire 10-K et les pièces déposées ou fournies ultérieurement à la SEC. Les lecteurs ne doivent pas se fier de manière excessive à ces déclarations prospectives, qui sont uniquement valables à la date de ce communiqué. La société n’est aucunement tenue de publier les résultats d’une quelconque révision de ces déclarations prospectives qui pourrait être faite afin de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de publication de ce communiqué ou la survenue d’événements imprévus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

