ABIONYX Pharma: Bilan semestriel S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ABIONYX Pharma (Paris:ABNX) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 120 032

Solde en espèces : 38 690,07 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 995 727 titres 785 565,19 € 2 401 transactions VENTE 1 034 407 titres 808 613,25 € 2 352 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 158 712

Solde en espèces : 15 642,01 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces : 500 000,00 €

ANNEXE S1 2020

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 2 401 995 727 785 565,19 2 352 1 034 407 808 613,25 02/01/2020 0 0 0 0 4455 1526,73 03/01/2020 2 1700 578,17 33 20100 7507,35 06/01/2020 18 9645 3562,86 24 13506 5024,23 07/01/2020 21 9111 3590,65 20 9706 3921,22 08/01/2020 22 12890 5523,37 31 14483 6291,42 09/01/2020 24 13675 5774,95 25 14461 6280,41 10/01/2020 18 13816 6097 21 11610 5296,48 13/01/2020 29 12090 5243,43 11 8102 3575,41 14/01/2020 20 8707 3689,16 5 999 436,96 15/01/2020 16 3761 1575,48 0 0 0 16/01/2020 22 13550 5364,45 12 13042 5091,6 17/01/2020 13 11919 4697,28 11 11031 4399,16 20/01/2020 4 1950 779,61 37 17373 7221,96 21/01/2020 5 4000 1701,2 8 3092 1329,56 22/01/2020 15 7771 3276,25 2 300 131,4 23/01/2020 39 17858 7055,7 4 7778 3045,86 24/01/2020 2 634 247,07 10 8456 3350,27 27/01/2020 31 6765 2533,49 11 3896 1458,66 28/01/2020 13 8027 2942,7 14 8758 3216,81 29/01/2020 13 8164 3130,08 40 19267 7502,57 30/01/2020 18 1602 633,27 20 16927 7011,16 31/01/2020 21 5411 2244,48 15 5802 2541,28 03/02/2020 43 16872 6656 21 13269 5380,58 04/02/2020 4 2911 1220,58 25 6605 2774,1 05/02/2020 28 10935 4458,2 5 3436 1406,35 06/02/2020 7 7261 2945,79 9 6015 2461,34 07/02/2020 7 6601 2666,14 4 5500 2241,8 10/02/2020 12 8463 3377,58 3 2700 1078,92 11/02/2020 12 9335 3671,46 16 10655 4230,04 12/02/2020 0 0 0 85 27765 13399,39 13/02/2020 3 550 416,46 42 10217 7904,89 14/02/2020 34 10340 7492,36 7 3500 2763,6 17/02/2020 26 8638 5682,94 3 900 545,31 18/02/2020 18 10992 7117,32 82 28413 19820,91 19/02/2020 48 20660 22482,21 65 22687 25427,59 20/02/2020 93 42621 43533,09 44 12866 15327,27 21/02/2020 36 8619 7620,92 22 10552 9245,66 24/02/2020 33 6615 4921,56 3 1900 1422,91 25/02/2020 39 16725 14383,5 57 27584 25140,06 26/02/2020 35 11771 10028,89 15 8469 7434,94 27/02/2020 20 9621 7809,37 12 8121 6607,25 28/02/2020 15 3576 2457,07 7 3031 2160,5 02/03/2020 13 6515 4866,05 17 7283 5661,8 03/03/2020 17 8849 6510,21 11 5748 4357,56 04/03/2020 3 795 601,34 16 4260 3319,82 05/03/2020 14 7425 5626,67 28 6699 5287,52 06/03/2020 21 7588 5473,22 5 4095 2927,52 09/03/2020 29 8892 5696,22 14 6794 4422,21 10/03/2020 16 9152 6000,97 20 11919 8261,06 11/03/2020 14 4882 3187,95 10 4545 3363,3 12/03/2020 19 4994 2976,42 12 4314 2586,67 13/03/2020 12 3977 2184,96 9 3023 1686,83 16/03/2020 11 1929 940 2 1681 835,46 17/03/2020 13 3772 1591,03 9 3725 1630,81 18/03/2020 12 4560 2144,11 11 3790 1887,8 19/03/2020 8 4459 2168,41 10 5830 2952,31 20/03/2020 6 3000 1562,4 11 4087 2162,02 23/03/2020 12 4105 2047,16 15 3023 1525,1 24/03/2020 3 1500 751,05 10 2907 1490,71 25/03/2020 15 8080 4395,52 16 8227 4602,18 26/03/2020 13 5660 3048,48 9 3350 1813,36 27/03/2020 15 9170 4919,71 18 10463 5784,99 30/03/2020 8 2349 1240,27 14 2052 1111,98 31/03/2020 6 3230 1857,9 66 26367 18902,5 01/04/2020 24 11051 9308,26 26 11310 10223,11 02/04/2020 21 13750 13472,25 55 26015 26540,5 03/04/2020 8 4801 4841,81 15 4585 5044,88 06/04/2020 11 7100 7244,84 10 3600 3822,12 07/04/2020 23 14829 13914,05 7 2750 2693,9 08/04/2020 6 4300 3689,83 27 15410 16639,72 09/04/2020 22 9111 11093,55 21 9250 11931,58 10/04/2020 0 0 0 0 0 0 13/04/2020 0 0 0 0 0 0 14/04/2020 16 9250 11948,23 29 11300 14940,86 15/04/2020 29 9074 10906,95 0 0 0 16/04/2020 21 5828 6508,13 23 6810 7851,25 17/04/2020 14 5589 6313,33 10 4807 5602,56 20/04/2020 19 5959 6446,45 6 1697 1941,54 21/04/2020 34 11779 11631,76 7 2621 2635,42 22/04/2020 14 7105 6609,78 39 22346 22480,08 23/04/2020 22 7161 7666,57 23 10160 11287,76 24/04/2020 36 14057 13213,58 32 11120 11276,79 27/04/2020 19 6014 5918,38 12 3700 3739,22 28/04/2020 23 6109 6000,26 25 6564 6827,22 29/04/2020 21 6769 6674,59 15 4958 4970,93 30/04/2020 20 6339 6207,15 12 5204 5198,28 01/05/2020 0 0 0 0 0 0 04/05/2020 22 3836 3849,81 24 4467 4632,73 05/05/2020 6 856 870,89 44 18061 21308,37 06/05/2020 33 13140 15986,12 13 5250 7155,75 07/05/2020 28 11457 12897,14 33 12255 14623,89 08/05/2020 44 12234 13413,36 4 2900 3176,66 11/05/2020 25 12825 13915,13 39 14745 16240,14 12/05/2020 32 12321 12845,87 11 5523 5947,72 13/05/2020 0 7763 7769,99 0 8300 8565,6 14/05/2020 23 6202 6208,82 22 4318 4506,7 15/05/2020 28 9846 9631,36 13 3310 3346,74 18/05/2020 6 2814 2725,64 20 10815 10733,89 19/05/2020 27 8007 7750,78 14 3845 3830,77 20/05/2020 12 11703 11748,64 48 21891 22287,23 21/05/2020 16 12234 12260,91 7 2250 2307,6 22/05/2020 23 9347 9111,46 5 2701 2647,52 25/05/2020 13 7400 7156,54 12 8676 8387,09 26/05/2020 14 10377 10279,46 22 15016 15022,01 27/05/2020 9 3909 4020,8 32 9903 10295,16 28/05/2020 33 13663 13663 25 12507 12677,1 29/05/2020 20 6624 6634,6 10 1804 1824,02 01/06/2020 25 8817 8544,55 1 500 485,5 02/06/2020 14 3525 3468,6 20 7576 7574,48 03/06/2020 23 7560 7298,42 6 1191 1160,39 04/06/2020 37 14629 13329,94 23 7365 6574 05/06/2020 35 13299 11309,47 24 12860 11067,32 08/06/2020 24 6883 5754,19 2 1100 921,36 09/06/2020 20 7902 6391,93 17 6179 5068,63 10/06/2020 2 255 206,55 40 18142 15257,42 11/06/2020 23 8736 7476,27 25 8538 7574,06 12/06/2020 16 6462 5515,32 17 8174 7204,56 15/06/2020 35 13139 11111,65 12 6529 5570,54 16/06/2020 7 1844 1581,41 12 5341 4577,77 17/06/2020 12 3833 3273,77 15 952 820,53 18/06/2020 1 300 254,4 51 20986 18935,67 19/06/2020 23 10171 9325,79 13 5305 4989,35 22/06/2020 30 5690 5230,25 16 5392 5052,84 23/06/2020 5 1075 986,64 10 3091 2886,07 24/06/2020 24 7210 6638,97 8 2321 2173,15 25/06/2020 23 7082 6247,03 3 1777 1596,46 26/06/2020 8 5750 4985,25 10 2149 1897,14 29/06/2020 25 12056 10266,89 12 8761 7494,16 30/06/2020 13 5941 5045,69 9 5923 5060,02

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans d'autres domaines tels que l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

