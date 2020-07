ABIONYX Pharma : Position de trésorerie brute du 1er semestre 2020

Regulatory News:

ABIONYX Pharma (Paris:ABNX), (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui sa position de trésorerie brute à la fin du 1er semestre 2020.

Position de trésorerie brute

Les activités d’ABIONYX Pharma étant consacrées à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la Société n'a généré aucun chiffre d'affaires lors du premier semestre 2020. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’établissent à 8,8 M€ au 30 juin 2020.

Faits marquants et perspectives

Compte tenu des ATUn dans une maladie rénale ultra rare et du contexte actuel des systèmes de santé impactés par le Covid-19, la Société reste toujours dans l’attente des données cliniques qui pourraient influer sur la détermination du nouveau plan stratégique.

Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2020 : modifications à venir suite à une erreur sur certaines résolutions

Une erreur matérielle a été commise dans les trois premières résolutions proposées lors de la dernière Assemblée générale du 29 mai 2020. En effet, les chiffres proposés pour l’approbation du résultat des comptes annuels, l’approbation des comptes consolidés et l’affectation du résultat n’ont pas été modifiés suite aux dernières modifications apportées sur les comptes.

Les comptes déposés et présentés dans le Document d’Enregistrement Universel correspondent à la dernière version des comptes de la Société, intégrant les dernières modifications apportées ; ils se présentent ainsi :

les comptes annuels se soldent par un bénéfice de 2 298 874,48 € en remplacement du montant erroné de 2 094 792,48 € ;

les comptes consolidés se soldent par un bénéfice de 1 849 K€ en remplacement du montant erroné de 1 823 K€ ;

l’affectation du résultat de 2 298 874,48 € au compte de report à nouveau portera son solde au montant débiteur de 163 629 843,66 € en remplacement du montant annoncé de 163 833 925,66 €.

Ces modifications seront proposées aux votes de la prochaine Assemblée générale à se tenir.

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques mais aussi dans d'autres domaines tels que l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

