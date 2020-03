ABIONYX Pharma : Résultats annuels 2019

Regulatory News:

ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 et fait un point sur l’activité à date.

Information financière sélectionnée

(au 31 décembre 2019/Comptes consolidés en normes IFRS)

En millions € 2019 2018 Chiffre d’affaires 0 0,2 Dépenses de R&D -0,7 -4,3 Frais administratifs et commerciaux -1,8 -2,9 Résultat Opérationnel -2,5 -7,1 Produits financiers 4,8 1,0 Charges financières -0,4 -0,3 Résultat Financier 4,4 0,7 Résultat net 1,8 -6,3 Flux de trésorerie net liés aux activités opérationnelles -3,9 -6,0 Flux de trésorerie net liés aux activités de financement 0,8 1,2 Variation de la trésorerie -3,1 -4,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 8,3 11,5

Détail des principales évolutions des comptes consolidés

Les activités d’ABIONYX Pharma étant consacrées à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires lors de l’exercice 2019.

Les frais de recherche et développement se sont élevés à 744 K€ sur la période, à comparer à 4 295 K€ sur l’exercice 2018. Ce niveau de dépenses traduit la fin momentanée des études R&D suite à l’échec des études cliniques CARAT et TANGO et la diminution des charges de personnel R&D dans le cadre du plan de restructuration finalisé sur le premier semestre 2019. La société s’est concentrée sur des études exploratoires pour la valorisation de ses actifs existants.

Les frais généraux et administratifs se sont établis à 1 781 K€ en 2019 contre 2 931 K€ l’année précédente, frais qui, à l’époque, étaient impactés par les dotations aux amortissements et provisions relatives au plan de sauvegarde de l’emploi.

Après prise en compte de tous ces éléments, le résultat opérationnel ressort en perte de 2 525 K€ au 31 décembre 2019, contre une perte de 7 052 K€ un an plus tôt.

Suite à l’abandon de créance par Bpifrance consécutif au constat d’échec technique total du projet ISI « Apothéose » pour lequel une avance remboursable avait été octroyée, un produit financier de 4 603 K€ avait été comptabilisé sur le premier semestre 2019. De fait, le résultat financier s’élève à 4 412 K€ contre 747 K€ en 2018.

Après prise en compte du résultat financier, le résultat net ressort en bénéfice de 1 849 K€ au 31 décembre 2019 contre une perte de 6 305 K€ au 31 décembre 2018.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 8 331 K€ au 31 décembre 2019. Après réception du CIR de 2018 en ce début d’exercice, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’établissent à 9 125 K€ au 29 février 2020.

Point sur l’activité à date

En date du 8 janvier 2020, le Groupe avait annoncé l’obtention d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation nominative (ATUn) pour CER-001 dans une maladie rénale ultra-rare sans traitement existant en France.

Courant février 2020, une nouvelle Autorisation Temporaire d’Utilisation nominative (ATUn) pour CER-001 a été accordée à la société en Italie dans une maladie rénale ultra rare sans traitement existant.

Dans le cadre de sa stratégie de focalisation sur les actifs existants et compte tenu de la disponibilité actuelle de stocks de flacons de CER-001, ABIONYX Pharma s’est engagée à fournir gracieusement le produit sur une période de trois mois dans le cadre de ces deux ATUn.

En Italie, l’utilisation de spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas encore d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) et ne faisant pas l’objet d’un essai clinique, est conditionnée à l’obtention préalable d’une ATUn de la part d’un Comité d’Ethique relevant des autorités sanitaires. Les données actuelles ne permettent pas de présumer d’un rapport bénéfice-risque favorable à l’utilisation de CER- 001 dans le cadre de cette ATU nominative.

Pour rappel, une ATU nominative est notamment délivrée dans les conditions suivantes :

Les spécialités sont destinées à traiter, prévenir ou diagnostiquer des maladies graves ou rares,

Il n’existe pas de traitement approprié disponible sur le marché,

L’ATU nominative est délivrée à la demande et sous la seule responsabilité du médecin prescripteur, dès lors que le médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour le patient.

Compte tenu des ATUn en cours, la société est dans l’attente de données cliniques susceptibles d’influer sur la détermination du nouveau plan stratégique. Dans le contexte actuel des systèmes de santé impactés par le Coronavirus, la société ne saurait s’engager sur une échéance précise mais reviendra vers la communauté financière dès que possible.

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech de la société CERENIS Therapeutics constituent un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, mais aussi dans d'autres domaines tels que l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200310005861/fr/