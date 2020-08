Abionyx Pharma : Juillet - Nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communiqué de presse

Information mensuelle relative au nombre total de droits de

vote et d'actions composant le capital social

Article L233-8-II du Code du Commerce

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Place de cotation : Euronext Paris, Compartiment C

Code ISIN : FR0012616852

Date Nombre de titres composant le Nombre total de droits de vote capital en circulation Total brut (1) Total net (2) 31 juillet 2020 21 947 016 21 947 016 21 686 936

Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote "théoriques") sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

A propos d'ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constituent un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

Contacts

NewCap

Relations investisseurs Louis-Victor Delouvrier abionyx@newcap.eu +33 (0)1 44 71 98 53

1/1