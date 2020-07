Abionyx Pharma : Position de trésorerie brute du 1er semestre 2020

Les activités d'ABIONYX Pharma étant consacrées à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients, la Société n'a généré aucun chiffre d'affaires lors du premier semestre 2020. La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissent à 8,8 M€ au 30 juin 2020.

A propos d'ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes visant à améliorer la vie des patients. Les actifs biotech hérités de la société CERENIS Therapeutics constitue un riche portefeuille de programmes valorisables, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques mais aussi dans d'autres domaines tels que l'oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

Contacts NewCap NewCap Relations investisseurs Relations médias Louis-Victor Delouvrier Nicolas Merigeau abionyx@newcap.eu abionyx@newcap.eu +33 (0)1 44 71 98 53 +33 (0)1 44 71 94 98

2/2