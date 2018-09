ABIVAX : bondit après une étude très favorable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abivax bondit de 11% à 7,44 euros après l'annonce de résultats impressionnants de son essai clinique de phase 2a avec ABX464 en traitement par voie orale de la rectocolite hémorragique. Ces résultats indiquent qu'ABX464 est sûr, bien toléré et mettent en évidence une efficacité statistiquement significative, basée à la fois sur des critères cliniques et endoscopiques. Le mécanisme d'action innovant et « first in class » de l'ABX464 est fondé sur une expression amplifiée de miR124, un puissant microARN anti-inflammatoire naturel." Sur la base de ces résultats très positifs et prometteurs, Abivax lancera sans tarder une étude clinique de phase 2b en Europe, avec des contributions potentielles sur la conception de l'étude par des experts médicaux américains reconnus, ainsi que par la FDA. En outre, ces données nous encouragent fortement à conduire des essais cliniques de phase 2 pour d'autres maladies inflammatoires chroniques, y compris la maladie de Crohn,", a indiqué le Pr. Hartmut Ehrlich, MD, directeur général d'Abivax.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.