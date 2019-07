ABIVAX : réalise une augmentation de capital de 12 millions d'euros entièrement souscrite par Sofinnova Partners au prix du marché

Nous sommes ravis de devenir actionnaires d'Abivax. Nous avons suivi les progrès constants d'Abivax et nous sommes parvenus à la conclusion que les actifs et l'équipe d'Abivax ont le potentiel de créer une importante valeur ajoutée pour les patients, les partenaires et les actionnaires d'Abivax,

Sofinnova Partners est reconnu internationalement comme un investisseur spécialisé de référence et son investissement, associé au soutien continu de notre actionnaire fondateur, Truffle Capital, vient non seulement valider notre science et notre stratégie, mais permet également de prolonger notre trésorerie disponible jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2020, »

compter de la date de règlement et de livraison, qui devrait intervenir le 15 juillet 2019, les Actions Nouvelles seront fongibles avec les actions existantes de la Société et donneront droit au dividende en cours. Les Actions Nouvelles seront cotées sur Euronext Paris sous le numéro ISIN FR0012333284 le 15 juillet 2019.

Le produit de cette augmentation de capital de 12 millions d'euros permet à la Société de disposer de fonds supplémentaires pour mettre en œuvre sa stratégie, financer son développement et renforcer sa structure financière. Les fonds seront principalement alloués au financement des prochaines étapes du développement clinique de son produit phare ABX464, notamment une étude de Phase 2b dans la rectocolite hémorragique et des études de Phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. Les fonds seront également utilisés pour les prochaines étapes du développement clinique d'ABX196 dans le traitement du cancer hépatocellulaire aux États-Unis.

La Société confirme qu'à son avis, suite à l'émission des Actions Nouvelles et compte tenu (i) des 10 millions d'euros levés par la Société suite au tirage de la deuxième tranche du financement par Kreos intervenu le 31 mai 2019, et (ii) des autres sources de financement dont dispose la Société, telle que la ligne de financement en fonds propres (equity line) avec Kepler Cheuvreux, la Société aura les ressources financières nécessaires pour couvrir ses besoins en fonds de roulement net sur les 12 prochains mois.

Cette catégorie comprend les anciens membres du conseil d'administration et collaborateurs, les actionnaires historiques, Kepler Cheuvreux et les actions propres.

Le financement par Kreos est un financement par emprunt non subordonné et de premier rang, garanti par des nantissements sur les actifs corporels et incorporels d'ABIVAX, incluant l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de la Société sur ses candidats médicaments.

l'épissage). ABX464 améliore l'épissage d'un ARN non codant conduisant à l'expression d'un micro- ARN aux propriétés anti-inflammatoires connues, le miR-124. Le miR-124 régule à la baisse l'expression des cyto et chemokines pro-inflammatoires(TNF-α,IL-6 ou MCP-1) atténuant ainsi l'inflammation. Le taux de miR- 124 observé dans les cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMCs) et dans les biopsies colorectales des patients atteints de RCH et traités avec ABX464 a été multiplié de 7 à 10 fois.

ABX464 dans la rectocolite hémorragique

Après les résultats prometteurs de l'étude de preuve de concept de Phase 2a pour la rectocolite hémorragique, Abivax lance une étude de Phase 2b randomisée, en double aveugle, contre placebo et (lien vers ClinicalTrials.gov) portant sur 232 patients atteints de RCH. Elle présente quatre bras : trois doses croissantes d'ABX464 administrées par voie orale (25 mg/jour, 50 mg/jour et 100 mg/jour) ainsi qu'un placebo. L'étude, menée sur un maximum de 150 sites répartis dans 17 pays, sera supervisée par un comité de pilotage (constitué par le Prof. Séverine Vermeire, M.D., Ph.D., le Prof. Herbert Tilg, M.D., le Prof. Xavier Hebuterne, Ph.D., et le Prof. William Sandborn, M.D.), et comprendra une phase d'induction de huit semaines suivie d'une étude de maintenance en ouvert avec ABX464. Le critère d'évaluation principal est la réduction du score de Mayo à huit semaines. Les critères d'évaluation secondaires incluront la rémission clinique, l'amélioration endoscopique ainsi que le biomarqueur fécal calprotectine. L'ensemble des autorisations réglementaires et éthiques a déjà été accordé dans plusieurs pays européens et au Canada. L'inclusion du premier patient est prévue fin juillet / début août 2019. Les premiers résultats sont attendus fin 2020.

ABX464 dans la polyarthrite rhumatoïde

Abivax lance également une étude de preuve de concept de Phase 2a visant à évaluer l'innocuité, la tolérance et l'efficacité préalable de deux doses orales d'ABX464 administrées quotidiennement en association avec le méthotrexate (MTX), chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) active modérée à sévère et présentant une réponse inadéquate au MTX et/ou à un ou plusieurs Facteurs de Nécrose Tumorale alpha (TNFα). Cette étude multicentrique, randomisée, en double aveugle, et contrôlée contre placebo, sera menée chez 60 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère. Les patients seront randomisés pour recevoir, au cours de la phase de traitement de 12 semaines, 50 mg d'ABX464, 100 mg d'ABX464 ou encore un placebo. Le critère d'évaluation principal de l'étude sera l'innocuité et la tolérance. Les critères d'évaluation secondaires regrouperont des indicateurs d'efficacité et notamment le changement des composants individuels de l'American College of Rheumatology (ACR) par rapport aux valeurs initiales, la proportion de patients obtenant une réponse ACR20, ainsi que les variations des scores d'activité de la maladie (DAS) par rapport à des valeurs de départ et ce, dans 28 articulations. Pour plus de détails, cliquez ici. L'inclusion du premier patient est prévue fin juillet / début août 2019 et les premiers résultats sont attendus au cours de l'été 2020.

ABX464 dans la maladie de Crohn

Abivax prépare également une étude clinique internationale de phase 2a pour ABX464 chez 30 patients atteints de la maladie de Crohn (lien vers ClinicalTrials.gov). Les premiers patients de cette étude devraient être recrutés vers la fin de l'année 2019.

ABX464 dans d'autres maladies inflammatoires

L'aire thérapeutique des maladies inflammatoires est concernée par des besoins médicaux hautement

