Abivax : obtient un financement non-dilutif de la Société Générale de 5 millions d'euros sous forme de PGE

Le prêt apporte un financement supplémentaire au financement non-dilutif de 36 millions d’euros accordé par Bpifrance en mai 2020

Les activités opérationnelles et les programmes d’études cliniques en cours d’Abivax sont entièrement financés jusqu’au début de 2021

D’autres possibilités de financement non-dilutifs sont en cours d'évaluation

Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX) (Paris:ABVX), société de biotechnologie au stade clinique qui mobilise le système immunitaire afin de développer de nouveaux traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales, annonce aujourd’hui qu’elle a obtenu un financement non-dilutif de 5 millions d'euros de la Société Générale sous forme d’un prêt garanti par l’Etat français (PGE).

Le prêt de 5 millions d’euros est structuré sous forme de PGE (Prêt Garanti par l’État) avec une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25% et une option d’extension de 5 ans. Ce prêt non-dilutif étend la trésorerie d’Abivax jusqu’au début de 2021.

Le Professeur Hartmut Ehrlich, Directeur Général d’Abivax, déclare : « Le financement accordé par Bpifrance est désormais complété par celui de la Société Générale, et permet à Abivax de maintenir un rythme de développement rapide de ses programmes d’études cliniques en cours et prévus. Le recrutement des patients avance bien et est conforme à nos attentes concernant nos essais avec ABX464, à savoir la Phase 2b dans la rectocolite hémorragique et la Phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde, ainsi que pour notre essai de Phase 1/2 avec ABX196 dans le carcinome hépatocellulaire. Le premier patient de l’étude COVID-19 avec ABX464 sera bientôt inclus – laquelle est menée en Europe ainsi qu’au Brésil et possiblement dans d’autres pays en Amérique latine, où la pandémie n’a pas encore atteint son pic. En parallèle, Abivax se prépare déjà à d’éventuelles autorisations de mise sur le marché et à la commercialisation mondiale d’ABX464 pour le traitement des patients COVID-19 à haut risque. »

Didier Blondel, Directeur Financier d’Abivax, ajoute : « Au-delà des 36 millions d’euros octroyés par Bpifrance, ce financement de 5 millions d’euros de la Société Générale étend notre trésorerie jusqu’au début de 2021. À court terme, pour pouvoir réaliser l’intégralité de nos objectifs et pour maintenir nos plans et délais de développement, Abivax vise à obtenir au moins 30 millions d'euros de financement supplémentaire. Nous entretenons des discussions régulières avec un certain nombre de parties prenantes pour évaluer ces possibilités de financement supplémentaires, pour lesquelles nous continuons à nous concentrer sur des options non-dilutives. »

