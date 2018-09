Abivax : premiers résultats positifs pour ABX464-101

04/09/2018 | 08:41

Abivax revendique des premiers résultats positifs pour son essai clinique de phase 2a, ABX464-101, conduit chez 32 patients réfractaires aux anticorps monoclonaux anti-TNF ou aux corticostéroïdes pour traiter la rectocolite hémorragique modérée à sévère (RCH).



'En résumé, ces résultats indiquent qu'ABX464 est sûr, bien toléré et mettent en évidence une efficacité statistiquement significative, basée à la fois sur des critères cliniques et endoscopiques', déclare la société de biotechnologie.



Elle ajoute que les données complètes de l'essai clinique seront présentées lors des prochaines conférences scientifiques internationales et soumises pour publication dans une grande revue scientifique médicale.



