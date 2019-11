28/11/2019 | 13:21

Tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur ABN Amro, Berenberg réduit son objectif de cours de 19 à 17 euros, citant plusieurs vents contraires pour la banque néerlandaise et prévenant que le rythme du retour de capitaux peut ralentir.



'Le dossier ABN Amro reposait précédemment sur des réductions de coûts et un retour de capitaux significatif', rappelle le broker allemand, qui considère que 'ces deux piliers apparaissent encore illusoires'.



'Les coûts semblent s'apprêter à décevoir sur fond de pressions pour améliorer la conformité et un objectif de coûts qui exclut désormais un tel investissement', poursuit Berenberg dans sa note de recherche.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.