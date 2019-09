ABN Amro : Citi reste à l'achat

27/09/2019 | 09:29

Le bureau d'études Citi confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action de la banque néerlandaise ABN Amro, secouée hier par l'annonce d'une enquête pour blanchiment d'argent. L'objectif de cours de 20,5 euros augure potentiellement d'une hausse proche de 30%.



Les analystes soulignent pourtant que selon les agences de presse, les services fiscaux néerlandais soupçonnent ABN Amro de ne pas leur avoir signalé, ou bien pas à temps, des opérations inhabituelles et de ne pas avoir mis fin à des relations avec certains clients. Le bureau du procureur des Pays-Bas aurait lancé l'enquête après un signalement effectué par la banque centrale néerlandaise.







