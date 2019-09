ABN Amro : Oddo abaisse son objectif de cours

27/09/2019 | 10:26

ABN Amro a annoncé hier matin avoir été informé par la justice néerlandaise de l'ouverture d'une enquête pénale pour infraction à la loi LAB FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme).



Suite à cette annonce, Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 19,5 E (contre 22 E).



' Au final c'est donc la crédibilité en matière de solvabilité/dividende, trigger essentiel sur le titre, qui est challengé ' indique Oddo.



Les analystes estiment que l'amende pourrait atteindre 1,1 MdE soit un impact négatif de 100 pb sur le ratio CET1 FL à iso-RWA (70 pb pour une amende similaire à ING).



' Couplé à une remontée (même graduelle) du coût du risque historiquement bas, cela devrait contribuer à la pression sur la capacité bénéficiaire d'ABN Amro à CMT, et donc in fine sur sa génération organique de capital. Dans le cadre d'une revue de l'opérationnel (NII, coûts, CdR), nous abaissons nos anticipations de 2% en moyenne sur 2019-2021e (dorénavant 4% < consensus) et rehausser notre coût du capital de 30 pb à 10.5% ' rajoute le bureau d'analyses.



