Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse de l’indice AEX, ABN Amro décroche de 8,71 % à 16,525 euros à la suite de l’ouverture d’une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme. Selon Reuters, le parquet des Pays-Bas lui reproche d’avoir signalé trop tard des transactions suspectes, voire pas du tout et de ne pas avoir suffisamment surveillé ses clients. La banque néerlandaise a indiqué dans un court communiqué qu’elle coopérera pleinement à l'enquête.