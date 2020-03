ABN AMRO : en repli en raison d'une lourde perte liée à un client

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ABN Amro perd 4,79%à 8,436 euros à la Bourse d'Amsterdam après avoir averti qu'elle enregistrerait une perte nette de 200 millions de dollars sur l'un de ses clients américains en raison de la volatilité des marchés liée à la pandémie de Covid-19. Le client avait une stratégie spécifique, négociant des options et des contrats à terme américains, et n'a pas respecté les exigences minimales de risque et de marge à la suite de tensions extrêmes et des dislocations sur les marchés américains.L'impact sera intégré dans les résultats du premier trimestre 2020 de la banque néerlandaise.