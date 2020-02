ABN Amro : bénéfice stable en raison de la faiblesse des taux

12/02/2020 | 10:39

ABN Amro a publié mercredi un bénéfice trimestriel net stable et inférieur aux attentes du marché en raison de la faiblesse des taux d'intérêt et des dépréciations sur les prêts de sa division de banque de financement et d'investissement.



La banque néerlandaise a enregistré un bénéfice net de 316 millions d'euros, le même montant que l'an passé. Le résultat opérationnel a reculé de 3% à 2,1 milliards d'euros.



Dans un communiqué, ABN Amro a déclaré qu'elle continuerait de réduire les coûts, qui devraient atteindre 5,1 milliards d'euros en 2020, et moins de 5 milliards les années suivantes.



L'action cède 6% à la Bourse d'Amsterdam.



