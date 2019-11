ABN Amro : en retrait avec ses trimestriels

13/11/2019 | 09:57

ABN Amro recule de 3,2% à Amsterdam, dans le sillage de la publication d'un bénéfice net en recul de 24% à 558 millions d'euros au titre du troisième trimestre, pour des revenus opérationnels en baisse de 9% à 2,1 milliards.



'Contrairement à certains établissements français, des groupes comme ABN Amro sont plus sensibles à l'environnement de taux', note Aurel BGC, soulignant toutefois qu'il maintient un RoE à deux chiffres (11%) et un CET1 élevé à 18,2%.



'ABN Amro précise que l'enquête ouverte par les Pays-Bas sur la prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme suit son cours, mais le timing de sa finalisation reste incertain', ajoute le bureau d'études.



