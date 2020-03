ABN Amro : lourde perte sur un client américain

26/03/2020 | 10:31

ABN Amro lâche 4% à Amsterdam, après l'annonce par la banque qu'elle enregistrera une perte nette de 200 millions de dollars sur l'un de ses clients américains en raisons des troubles sur les marchés qui ont suivi l'épidémie de covid-19.



Elle explique que ce client, qui avait une stratégie spécifique sur les options et futures américains, a échoué à atteindre les exigences minimales de risques et de marges après le stress extrême sur les marchés américains.



Pour prévenir des pertes supplémentaires, l'établissement néerlandais a donc décidé de liquider les positions de ce client. L'impact de la décision seront intégrés dans les comptes d'ABN Amro pour le premier trimestre.



