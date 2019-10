ABN Amro : plusieurs candidats pour le poste de DG

04/10/2019 | 11:46

ABN Amro a annoncé que son directeur général (CEO) Kees van Dijkhuizen ne fera pas de nouveau mandat après celui en cours, qui arrivera à expiration lors de l'assemblée générale prévue le 12 avril 2020.



Le choix du successeur de Kees van Dijkhuizen sera selon De Telegraaf ' spectaculaire ' et ' surprenant '. Selon deux sources bien informées proche de la direction d'ABN Amro, le nouveau CEO sera externe à la banque précise le quotidien.



Le journal néerlandais annonce le nom de Feike Sijbesma de DSM. Les autres noms mentionnés sont Karl Guha de Van Lanschot Kempen et le Chief Risk Officer (directeur de la gestion des risques) Steven van Rijswijk d'ING.



Rappelons que la justice néerlandaise a ouvert une enquête portant notamment sur le blanchiment d'argent. Le groupe bancaire a indiqué que le bureau du procureur des Pays-Bas l'avait informé qu'il était l'objet d'investigations menées dans le cadre de la loi néerlandaise sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.



