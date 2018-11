ABN Amro : en retrait malgré une confiance pour 2020

16/11/2018 | 11:26

ABN Amro lâche 3% à Amsterdam, bien que l'établissement financier se soit dit 'en bonne voie' d'atteindre ses objectifs 2020 après avoir progressé à grands pas dans sa stratégie, à l'occasion de sa journée investisseurs.



Le groupe néerlandais rappelle qu'il vise un ratio coûts-revenus compris entre 56 et 58% à horizon 2020, et souligne avoir réalisé près des deux tiers de son objectif d'un milliard d'euros d'économies de coûts.



Avec un ratio de solvabilité CET1 (common equity tier-one) 'Bâle III' de 18,6% à la fin du troisième trimestre 2018, la banque se déclare aussi bien positionnée pour une fourchette cible allant de 17,5 à 18,5%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.