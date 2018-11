ABN Amro : vise un taux de distribution supérieur à 50%

A l'occasion d'une journée investisseurs, la banque néerlandaise, qui fait un premier point sur ses objectifs à moyen terme depuis son retour en Bourse en 2015, précise que son ratio coûts/revenus - une mesure clef de la performance dans le secteur - est bien parti pour atteindre l'objectif de 56% à 58% d'ici 2020.

Plus ce ratio est bas, plus il montre que la banque engrange des revenus par rapport aux dépenses engagées. Pour les années 2016 et 2017, ABN Amro avait affiché un ratio de respectivement 65,9% et 60,1%.

ABN Amro précise avoir réalisé les deux tiers de son programme d'un milliard d'économies de coûts courant jusqu'en 2020, ajoutant prévoir un charge de restructuration de 50 millions d'euros dans ses comptes du quatrième trimestre 2018.

Au cours de clôture de 22,91 euros de jeudi, le titre ABN Amro accuse une baisse de 14,83%, soit une performance moins mauvaise que celle de l'indice regroupant les valeurs bancaires européennes sur la période (-21,5%).

Sept ans après l'avoir nationalisé en pleine crise financière, l'Etat néerlandais a introduit ABN Amro en Bourse en novembre 2015 à un prix de 17,75 euros par action.

(Toby Sterling, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)