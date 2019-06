ABN Amro : départ du directeur général en 2020

17/06/2019 | 11:45

ABN Amro a annoncé dimanche soir que son directeur général (CEO) Kees van Dijkhuizen ne fera pas de nouveau mandat après celui en cours, qui arrivera à expiration lors de l'assemblée générale prévue le 12 avril 2020.



Cette annonce permet au conseil de surveillance de commencer la recherche d'un successeur 'de façon opportune et ordonnée'. Cette recherche sera menée à la fois en interne et à l'extérieur de l'établissement financier néerlandais.



En outre, ABN Amro indique qu'à partir de mars 2020, les durées des mandats des autres membres du comité exécutif seront prolongées de deux ans pour Frans van der Horst et Pieter van Mierlo, et de quatre ans pour Daphne de Kluis et Rutger van Nouhuijs.



