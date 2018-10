ABN Amro : Oddo relève son objectif de cours

02/10/2018 | 11:41

Les analystes d'Oddo restent Neutre sur le titre mais relève l'objectif de cours à 28,40 E (contre 26 E).



Le bureau d'études estime que les objectifs financiers sont réalistes. ' Nous et le consensus anticipons la réalisation des objectifs financiers 2020. Nous estimons que le potentiel de révision à la hausse des BPA est limité '.



Au niveau du dividende, Oddo indique que le marché s'attend déjà à un payout plus généreux : ' le consensus table sur un payout moyen de 70% contre 72% pour Oddo et un objectif du groupe de 50%. Le marché factorise donc déjà une politique de dividende généreuse '.



' Qu'attendre de la journée investisseurs du 16 novembre 2018 ? Nous n'attendons pas d'annonce de nature à faire bouger le titre ' rajoute Oddo dans son analyse du jour.



