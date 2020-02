Acacia Pharma Group : flambe après une première autorisation de mise sur le marché aux USA

Il s'agit du premier produit d'Acacia à franchir le cap de la commercialisation aux Etats-Unis. Le lancement aura lieu au second semestre, avec pour ambition de devenir le traitement de référence en hôpital outre-Atlantique. Acacia possède l'intégralité des droits sur Barhemsys et prévoit de se charger elle-même de la vente, après avoir passé deux ans à déployer un réseau commercial. Le second produit le plus avancé du laboratoire, Byfavo, pourrait lui aussi être mis sur le marché cette année, sous réserve du feu vert des autorités.