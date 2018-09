Acanthe Développement : Communiqué sur les résultats semestriels au 30 juin 2018

RESULTATS SEMESTRIELS 2018

Paris, le 21 septembre 2018

Patrimoine

144,2 Millions d'euros

Résultat net consolidé

(Part du groupe)

2 152 K€

Actif net réévalué

(Part du groupe)

122 891 K€

ANR par action au 30/06/2018

0,84 € / action

Cours du 20/09/2018

0,618 € / action

Un patrimoine immobilier évalué à 144,2 millions d'euros constitué d'immeubles de placements.

Plus de 94% du patrimoine en valeur est localisé à Paris dans le QCA (Quartier Central des Affaires).

Le patrimoine en valeur est essentiellement composé de surfaces de bureaux et de commerces, permettant d'offrir une rentabilité régulière dans une zone où la demande est importante.

Chiffres clés de l'activité





Bilan Consolidé synthétique

(En millions d'euros)







Au

30/06/2018



Au

31/12/2017



Immeubles de placement

Autres Actifs non courants

Actifs courants







144,2

7,9

25,1







140,7

7,8

72,0



Total Actif 177,2 220,5





Capitaux propres (part du groupe)

Intérêts minoritaires (1)

Endettement financier

Provision pour risques et charges

Passifs courants & non courants







122,9

8,1

17,9

18,7

9,6







164,7

8,0

19,0

19,0

9,8



Total Passif 177,2 220,5

Les intérêts minoritaires reviennent à l'associé minoritaire (2,66%) de la SNC VENUS pour 8,1 M€ au 30 juin 2018

Compte de résultat Consolidé synthétique

(En millions d'euros) Au

30/06/2018 Au

30/06/2017



Loyers

Charges locatives non-refacturables

Charges de personnel courantes

Charges de structure courantes

Variation de la valeur des immeubles de placement

Dotations aux amortissements et provisions et reprises

Résultat opérationnel avant cessions

Résultat des cessions d'immeubles

Résultat de cession des filiales cédées

Résultat opérationnel

Résultat financier

Dont intérêts sur emprunts

Résultat avant impôts

Impôts

Résultat net

Résultat net, part du groupe







2,2

-0,4

-0,6

-1,7

3,2

-0,1

2,6

-

-

2,6

-0,3

-0,3

2,3

-

2,3

2,2



1,6

-0,4

-0,7

-1,1

10,6

0,1

10,1

-

-

10,1

-0,2

-0,3

9,9

-0,1

9,7

9,5





Patrimoine

Au 30 Juin 2018, le patrimoine d'Acanthe Développement représente une surface de 12 645 m².

L'ensemble des immeubles du Groupe a fait l'objet d'expertises réalisées par les cabinets Jones Lang Lasalle et Galtier Valuation à la date du 30 Juin 2018.

Leur valeur d'expertise ressort à 144,2 M€, en progression de 2,4% par rapport à la clôture du

31 décembre 2017.

Chiffre d'affaires

Le groupe réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires en France à Paris et en Belgique à Bruxelles, dans le secteur de l'immobilier.

Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires s'établit à 2 504 K€ (dont 2 204 K€ de revenus locatifs et 301 K€ de charges locatives refacturées), contre 1 884 K€ (dont 1 608 K€ de revenus locatifs et

276 K€ de charges locatives refacturées) au 1er semestre 2017.

L'amélioration provient principalement des immeubles sis Rue Charron pour +449 K€ et Rue de la Banque pour +88 K€, conséquence des nouveaux baux conclus à des conditions favorables en 2017 qui produisent leur plein effet sur le présent exercice.

Structure financière

L'endettement auprès des établissements de crédit s'élève à 16,7 M€ ce qui représente un taux d'endettement par rapport à l'actif net réévalué de 13,6 %.

Dividendes et affectation du résultat

L'Assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2018 a décidé une distribution exceptionnelle, prélevée sur les postes de primes d'émission, d'autres réserves et de report à nouveau, d'un montant de

44 137 578 € soit 0,30 € par action.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale annuelle, en date du 7 juin 2018 a affecté le bénéfice de l'exercice 2017 soit 721 717,43 € au poste « report à nouveau » pour sa totalité.

Dans le cadre du régime SIIC, la Société a des obligations de distribution de ses résultats à hauteur de 4 063 406,52 euros ; celles-ci sont plafonnées à 721 717,43 euros au titre de l'exercice clos

le 31 décembre 2017 pour un résultat exonéré (résultat SIIC) de 4 063 406,52 euros, composé de

- 1 806 055,98 euros de résultat de location et de 5 869 462,50 euros de dividendes SIIC reçus de filiales.

L'obligation de distribution du régime SIIC a donc été reportée sur les exercices ultérieurs par décision de l'Assemblée Générale du 7 juin 2018.

Evènement postérieur au 30 juin 2018

A la suite du départ à la retraite de Monsieur Patrick Engler, le Conseil d'administration du 31 juillet 2018 a désigné Monsieur Alain Duménil en qualité de Directeur Général. Ce dernier est donc désormais Président Directeur Général de la Société.

*******

Les comptes au 30 juin 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 21 septembre 2018.

En conformité avec la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers du 5 février 2010, il est précisé que les procédures d'examen limité par les commissaires aux comptes sont achevées. Leur rapport est en cours d'émission.

*******

Acanthe Développement est une foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris.

La société est présidée et dirigée par Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : FR0000064602

Pour plus d'informations sur le Groupe : http:// acanthedeveloppement .eu

