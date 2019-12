macareux - À voir... À priori c'est un fait que ce n'est pas trop bien embarqué et je dois avouer que je ne vois pas trop bien les possibilités de redresser la barre.



Cependant les volumes m'étonnent pour cette action. Pourquoi par exemple y a-t-il aujourd'hui à peu près 1.500.000 actions échangées alors que d'autres jours on vivote à moins de 100.000 ? Est-ce vraiment de la simple spéculation ? À quoi sert d'acheter une action à 0.01 euro avec espoir de doubler son capital en vendant à 0.02 s'il y a déjà dans le "pipe" 250 personnes avant vous pour la vente ? J'ai encore vu ces derniers jours qu'un des achats représentait 10.000 euros ! Qui est l'acheteur pour 10.000 euros d'une action qui n'a aucune chance de survie ? Pour 1.000 euros je veux bien considérer qu'il y a des gens qui l'ont "joué" comme moi mais pour 10.000 euros ça semble déjà plus étonnant...



Autre chose : le site internet aussi "vit" encore, on y trouve les dernières nouvelles de septembre : la location de l'ensemble du site de Dreux à une entreprise de logistique et transport. C'est signe qu'il y a encore des gens disposés à faire tourner la machine.



Dernière chose : c'est incroyable comme ce forum Accentis a encore des messages alors que pour la plupart des sociétés plus saines où j'aimerais parfois voir l'avis des autres il n'y a rien ! Pourquoi cette société "quasi en faillite" inspire-t-elle tant de réactions ? Y aurait-il quelque complot ? Nous cacherait-on des choses ? ((=;



Conclusion : je reste très dubitatif sur cette action mais je me dit qu'il reste quand-même un espoir que ça reprenne... Je n'irai pas jusqu'à conseiller l'achat à moins de le faire dans l'esprit de la loterie où il y a peu de chance de gagner mais que si on gagne on peut alors gagner gros.