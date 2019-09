ACCENTURE : Jean Cabanes nommé responsable monde des activités de conseil pour l'industrie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jean Cabanes est nommé responsable monde des activités de conseil d'Accenture dédiées au groupe sectoriel " Industrie ", qui inclut les secteurs de l'équipement industriel, du fret et de la logistique. Diplômé de l'ESSEC (promotion 1989) et titulaire d'un DEA de Marketing et Stratégie de l'Université Paris-Dauphine (1990). Jean Cabanes, 52 ans, a rejoint Accenture en 1992 et a été promu " managing director " (directeur exécutif) en 2002.En 2010, il est nommé responsable pour la région France et Benelux des activités de conseil d'Accenture pour les secteurs de l'automobile, de l'équipement industriel, des infrastructures de transport et du tourisme. Il en prend la direction pour la région Europe, Afrique et Amérique Latine en 2014.