ACCENTURE : finalise le rachat du groupe français Sutter Mills

Accenture a finalisé l’acquisition de Sutter Mills, l’un des spécialistes Français du conseil et de la mise en œuvre des stratégies data marketing. Accenture Interactive avait annoncé l’intention d’acquérir Sutter Mills le 11 octobre. Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués. Sutter Mills est la seconde acquisition d’Accenture Interactive en France, après l’acquisition en 2017 d’Altima, l’un des leaders français de la création d’expérience pour l’e-commerce.Sutter Mills est également la cinquième acquisition d'Accenture en France en 4 ans, après les acquisitions d'OCTO Technology en 2016, d'Arismore et d'Altima en 2017, et de Cirruseo en 2019.