Emilie de Possesse est nommée Directrice générale du secteur d’activités Ressources d’Accenture pour la France et le Benelux et rejoint le comité de direction d’Accenture dans la région, présidé par Olivier Girard. Au titre de ses nouvelles responsabilités, elle supervisera l’ensemble des activités d’Accenture dédiées aux secteurs des Utilities, de l’Energie, de la Chimie et des Ressources Naturelles, en France et au Benelux. Elle s’appuiera pour ce faire sur une équipe dédiée de plus de 450 consultants spécialistes de ces industries, ainsi que sur les équipes métiers d’Accenture.Elle aura notamment pour mission de renforcer le leadership d'Accenture dans la région, en particulier autour des problématiques de transition énergétique, d'impact zéro carbone et d'innovation digitale ; autant d'enjeux qui sont aujourd'hui au cœur des nouveaux métiers des services énergétiques, de la mobilité verte et de la compétitivité des entreprises du secteur.Diplômée de l'EDHEC Business School (2001) et ayant suivi un programme MBA de l'Indian Institute of Management Bangalore (2001). Emilie de Possesse a rejoint Accenture en 2002. Elle a été promue Managing Director (Directrice exécutive) en 2013. En 2016, elle est nommée responsable du secteur Ressources pour la France.