Accenture :, Faurecia et Affectiva s'associent pour développer l'habitacle du futur

Le « Connected Car Lab » se focalise sur l’amélioration de la sécurité du conducteur et l’expérience d’infodivertissement des passagers

Accenture (NYSE:ACN), Faurecia, et Affectiva collaborent pour innover en matière de sécurité du conducteur et d’infodivertissement des passagers. Le « Connected Car Lab » est un dispositif d’innovation dédié aux produits et services digitaux embarqués dans une voiture, permettant à Faurecia, un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, d’imaginer, tester et développer des applications et des expériences pour l’habitacle du futur.

Le « Connected Car Lab » sur le stand d’Accenture au salon Hanover Messe 2019 : la nouvelle co-innovation d’Accenture, Faurecia et Affectiva vise à développer l’habitacle du futur (Photo: Accenture)

Développé avec l’aide d’Accenture Industry X.0, le « Connected Car Lab » se compose d’une plateforme pour véhicules connectés qui recueille des informations sur le comportement du conducteur et les conditions à l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule. Les données recueillies grâce à l’intelligence artificielle (IA) et à d’autres technologies novatrices, comme les capteurs intelligents, les wearables et les caméras embarquées, permettent de détecter les enjeux de sécurité et d’assister le conducteur, notamment sur des problématiques telles que la somnolence, l’attention, l’inconfort lié à la posture ou encore la température.

Accenture et Faurecia utilisent le « Connected Car Lab » pour réinventer l’expérience de conduite en intégrant les données de conduite dans la conception et l’ingénierie de futurs produits et services, ce qui en fait l’ultime banc d’essai pour les services digitaux de pointe.

Développé au sein de la Digital Service Factory de Faurecia avec le support d’Accenture, le « Connected Car Lab » exploite l’IA automobile d’Affectiva en vue de contrôler, de manière imperceptible, les états émotionnels et cognitifs du conducteur et des passagers à partir de leurs expressions faciales et vocales. Affectiva est un pionnier dans l’intelligence artificielle émotionnelle.

Elle contribue, ainsi qu’avec d’autres technologies digitales innovantes, à améliorer la sécurité et permet une connectivité permanente.

Maxence Tilliette, directeur exécutif Industry X.0 chez Accenture explique : « Les passagers d’un véhicule souhaitent retrouver dans leur voiture le niveau de confort, de sécurité, de connectivité et de divertissement qu’ils ont chez eux ou au bureau. Le "Connected Car Lab" est pour nous un environnement permettant de rapidement concevoir, tester, mesurer et améliorer les services embarqués. Ces voitures de production sont équipées d’une plateforme IoT personnalisée qui recueille des données à partir de nombreux capteurs et fournit des informations envoyées via divers mécanismes interactifs. L’agilité et la flexibilité de la plateforme nous permet d’ajouter et de tester rapidement de nouvelles expériences augmentées par des capteurs, des actuateurs et des modèles d’IA. »

Gregoire Ferré, Chief Digital Officer chez Faurecia, ajoute : « Cette collaboration avec Accenture nous aide à accélérer notre transformation digitale. La Digital Service Factory, mise en place par Faurecia et Accenture, aide nos équipes de développement de produits à adopter de nouvelles technologies et de nouvelles façons de travailler. Une équipe pluridisciplinaire composée de designers, de développeurs, de data scientists et d’analystes métiers travaille au développement d’outils performants d’innovation produits comme le Connected Car Lab. »

« Nous sommes ravis de participer au Connected Car Lab d’Accenture et Faurecia » déclare Rana el Kaliouby, cofondatrice et PDG d’Affectiva. « Il est essentiel que les véhicules nouvelle génération assimilent les comportements des personnes qu’elles transportent afin d’assurer leur sécurité sur la route et d’optimiser leur expérience dans l’habitacle. Intégrée à une plateforme comme le "Connected Car Lab", l’intelligence artificielle émotionnelle développée par Affectiva va permettre d’identifier les comportements humains à l’intérieur d’un véhicule, grâce à une excellente compréhension de l’humeur, des émotions, des états cognitifs, des activités, des interactions. »

