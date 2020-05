Accenture : Interactive est nommé plus grand réseau mondial d'agences digitales par Advertising Age pour la cinquième année consécutive

Des revenus records et une croissance de 18 % accélèrent le développement de l'agence de l’expérience valorisée à 10 milliards de dollars.

Dans son rapport annuel 2020, Advertising Age (Ad Age), magazine référence du secteur de la publicité, a nommé Accenture Interactive (NYSE:ACN) plus grande agence digitale au monde. L’agence de l’expérience arrive ainsi en tête du classement des réseaux digitaux pour la cinquième année consécutive. Le rapport 2020 d’Ad Age analyse et classe plus de 400 agences, réseaux et entreprises dans le monde selon leur chiffre d’affaires en 2019.

Accenture Interactive a publié le chiffre d’affaire mondial le plus élevé parmi les réseaux d’agences digitales classées, avec 10 milliards de dollars pour l’exercice financier 2019 d’Accenture (clôturé au 31 août 2019), ce qui représente une croissance de 18 % sur l’ensemble de l’année.

Accenture Interactive occupe les premières places dans le classement mondial dans les catégories suivantes :

Numéro 1 des 15 plus grands réseaux d’agences digitales au monde

Numéro 1 des 25 plus grands réseaux consolidés d’agences au monde

Numéro 4 des 25 plus grandes agences au monde (en hausse, à la 6ème place en 2018)

Une forte convergence du marketing et de la technologie est en cours dans le monde entier. Les marques ne se construisent plus par la publicité, mais par des expériences. Accenture Interactive aide ses clients à atteindre leurs objectifs de transformation de l’expérience en associant à la fois le conseil, la création et la technologie.

Accenture Interactive s’appuie sur ses solides compétences pour stimuler la croissance durable de ses clients en les aidant à concevoir, construire et mettre en œuvre des expériences tout au long du parcours, que ce soit pour un client, un employé, un patient ou un citoyen.

« Cette récompense est une nouvelle reconnaissance de notre travail accompli dans le secteur de l’expérience client » explique Max Morielli, directeur d’Accenture Interactive pour l’Europe. « Nous remercions nos clients et nos équipes grâce à qui nous sommes ici aujourd’hui. Ce n’est qu’un début et nous avons hâte d’aider nos clients à réécrire les règles dont nous aurons besoin pour la prochaine décennie » a ajouté Sohel Aziz, directeur d’Accenture Interactive pour la France et le Bénélux.

L’année calendaire 2019 a été un tournant pour Accenture Interactive, avec notamment :

Publié chaque année depuis 1945, le rapport annuel d’Ad Age classe les plus grandes agences en fonction de leur chiffre d’affaires et est disponible à l’adresse suivante : http://adage.com/agencyreport2020.

À propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie et conseil, expériences interactives client, technologie et gestion déléguée d’opérations, avec une expertise digitale transversale intégrée au sein de tous ces services. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes. Avec 509 000 employés dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour accompagner ses clients dans l’amélioration de leur performance et la création d’une valeur durable dans leurs organisations.

Site internet https://www.accenture.com/fr-fr

Accenture Interactive stimule la croissance durable de ses clients en créant des Expériences significatives alliant objectifs et innovation. En aidant les plus grandes marques à concevoir, construire et mettre en œuvre des expériences tout au long du parcours, que ce soit pour un client, un employé, un patient ou un citoyen, Accenture Interactive s’appuie sur ses solides compétences dans trois offres principales : Nouveaux projets, produits et services ; Marketing, contenu et engagement et Plateformes d’expérience. Selon le dernier rapport de l’agence Ad Age Agency, pour la cinquième année consécutive, Accenture Interactive est la plus grande agence digitale au monde et a été nommée Entreprise la plus innovante en publicité par Fast Company en 2019. Pour en savoir plus, suivez-nous sur @AccentureACTIVE et visitez le site www.accentureinteractive.com

