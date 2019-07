Accenture : Le Louvre repense sa stratégie numérique avec l'aide d'Accenture Interactive pour enrichir l'expérience des visites

Le Musée du Louvre, qui accueille plus de 10 millions de visiteurs par an, repense sa stratégie numérique avec l’aide d’Accenture (NYSE : ACN). Le Louvre poursuit ainsi son engagement en faveur de l’amélioration des conditions d’accueil du public et de la valorisation de ses collections par une réflexion globale sur l’expérience des visiteurs, des chercheurs et des agents du musée.

Accenture Interactive, l’Agence de l'Expérience, accompagne le Louvre dans la définition de son plan stratégique, dans le cadre du mécénat de compétences qui lie le musée et Accenture depuis plus de 15 ans.

Selon Claude Chaffiotte, directeur exécutif d’Accenture Interactive pour la France et le Benelux : « La direction du musée a placé les visiteurs, agents, professionnels et chercheurs au centre de sa réflexion. Accenture Interactive, l’Agence de l’Expérience, accompagne Le Louvre dans cette réflexion en capitalisant sur les dernières innovations technologiques pour définir un certain nombre d’initiatives à même de rendre l’expérience de chacun aussi unique que le musée. »

Le plan s’appuie sur 3 axes prioritaires et identifie les innovations numériques que le Louvre pourrait mettre en œuvre pour répondre aux enjeux suivants :

Enrichir l’expérience des visiteurs, avant, pendant et après la visite ;

Développer les outils des agents du musée, à destination des visiteurs et dans leurs missions au quotidien ;

Améliorer le partage des connaissances et des richesses du Louvre, sur place comme à distance, auprès du grand public, des amateurs comme de la communauté scientifique.

Depuis 2001, Accenture et la Fondation Accenture soutiennent le musée du Louvre dans la construction d’un programme d’envergure autour du Digital. Dans le cadre d’un mécénat de compétences, Accenture contribue aux différents enjeux du programme grâce à une équipe de consultants mobilisés selon leurs compétences : stratégie, accompagnement de projets, innovations technologiques, design de l’expérience. Accenture aide par exemple le Louvre dans la modernisation de son site Internet, et l’a également accompagné dans la création d’une application mobile pour la Petite Galerie, et dans la mise en œuvre du nouveau système de billetterie.

