Accenture : Les directeurs financiers jouent un rôle essentiel dans les investissements numériques des entreprises, selon une étude d’Accenture

Selon une nouvelle étude d’Accenture (NYSE:ACN), les directeurs financiers ont aujourd’hui un rôle qui va bien au-delà de la fonction finance, et deviennent des acteurs à part entière dans les choix d’investissements numériques, ainsi que dans la gestion des résultats et impacts économiques de ces investissements.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180925005127/fr/

Le nouveau visage de la fonction finance (Graphique: Accenture)

Selon l’étude The CFO Reimagined: From Driving Value to Building the Digital Enterprise, huit directeurs financiers sur dix (81 %) considèrent l’identification et le développement de nouvelles sources de valeur pour l’entreprise comme l’une de leurs principales responsabilités. Trois quarts d’entre eux (77 %) estiment que le pilotage de la transformation opérationnelle de l’entreprise relève de leur domaine de compétence.

« La direction financière est passée d’un rôle de responsabilité essentiellement comptable à celui de partenaire du top management, associé à la stratégie de croissance de l’entreprise. Elle joue désormais un rôle de conseiller stratégique et de garant des prévisions de résultats des investissements numériques », déclare Florence Lafforgue, directrice exécutive d’Accenture Strategy, responsable de la practice CFO & Enterprise Value. « Elle contribue également de plus en plus à l’adoption du numérique au sein de leur entreprise, notamment par l’utilisation croissante de l’analyse prédictive et de l’intelligence artificielle pour interpréter les données lors de décisions stratégiques. »

Le directeur financier, guide des investissements numériques

Les directeurs financiers apparaissent comme des acteurs à part entière de la transformation digitale. Selon l’étude, 77 % d’entre eux cherchent à améliorer les performances de l’entreprise grâce à l’adoption des technologies numériques, et la même proportion étudie la façon dont les technologies disruptives peuvent être bénéfiques à l’ensemble de l’organisation ainsi qu’à son écosystème.

Les directeurs financiers effectuent non seulement leurs propres tâches plus rapidement et plus efficacement grâce à l’automatisation, mais ils contribuent également à la numérisation d’autres fonctions. Ils s’attachent également à identifier de nouveaux moyens d’utiliser les technologies pour créer de nouveaux modèles économiques et relais de croissance.

Vers un rôle de conseiller stratégique grâce à l’automatisation, l’IA et l’exploitation des données

Les missions des directeurs financiers évoluent vers des rôles de planification stratégique, d’analyse et de conseil, à mesure que se poursuit l’automatisation des tâches courantes de comptabilité, de contrôle et de conformité. L’automatisation de ces obligations financières permet à la fonction finance de se concentrer sur de nouvelles tâches plus complexes et de mobiliser le top management sur l’exploitation des informations critiques, y compris sur des opportunités de croissance, issues de l’analyse des données. Aujourd’hui, 34 % des tâches financières sont gérées par la technologie. En 2021, près de la moitié (45 %) seront automatisées.

« L’utilisation des données par les directeurs financiers s’étend à d’autres composantes de l’entreprise. Ils devront par conséquent s’intéresser davantage à des technologies de transformation telles que l’IA et l’analytique pour favoriser la numérisation de l’ensemble de l’entreprise, créer de nouveaux modèles économiques et générer de nouvelles sources de revenus », selon Florence Lafforgue.

Le directeur financier de demain

À mesure que le rôle de directeur financier évolue, les compétences requises pour occuper cette fonction évoluent également. Aujourd’hui, la fonction finance doit intégrer des employés ayant un large éventail de compétences, pouvant aller de l’expertise dans la visualisation des données à la capacité de réfléchir au-delà du cadre comptable et financier.

La plupart des directeurs financiers s’accordent ainsi à dire que les compétences financières continueront à s’éloigner de la finance traditionnelle pour se rapprocher de compétences numériques, statistiques, opérationnelles et collaboratives (76 %). Et plus des trois quarts (78 %) affirment que ce changement doit être rapide et radical, les postes financiers traditionnels pouvant bientôt devenir obsolètes.

Le plus grand défi pour les directeurs financiers consistera à recruter ou former des talents à même de comprendre comment collecter des données et en extraire des informations clés pour leur entreprise. Huit directeurs financiers sur dix considèrent que le data storytelling est une compétence essentielle pour les professionnels de la finance d’aujourd’hui. Ils doivent être plus ouverts d’esprit pour mieux collaborer et endosser le rôle de conseiller en stratégie auprès des autres dirigeants de l’entreprise.

À propos de l’étude

Cette étude repose sur des enquêtes en ligne auprès de plus de 700 directeurs et responsables financiers à travers le monde et de plus de 200 jeunes professionnels de la finance (les « talents du futur »). Près de 50 entretiens qualitatifs ont été menés avec des directeurs financiers, des dirigeants d’entreprises et des directeurs des données. Nous avons sélectionné des personnes travaillant pour des entreprises multinationales de plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires et reflétant des secteurs d’activité et des zones géographiques variés dans le monde entier. L’enquête a été menée entre décembre 2017 et avril 2018.

À propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec 449 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet : www.accenture.com/fr.

# # #

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180925005127/fr/