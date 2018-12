Accenture : Pierre Fabre se tourne vers Accenture pour numériser ses fonctions support et production avec SAP S/4HANA®

Pierre Fabre a choisi Accenture (NYSE : ACN) pour créer une plateforme technologique intelligente qui gérera notamment ses fonctions finance, comptabilité, achats, commandes et production. Pierre Fabre va ainsi accroître encore davantage la performance de ces fonctions qui sont essentielles aux opérations internationales de l’entreprise. Ce programme est l’une des initiatives de transformation les plus importantes et stratégiques jamais entreprises par Pierre Fabre.

La nouvelle plateforme intégrée, qui remplace plusieurs systèmes différents, sera basée sur SAP® S/4HANA® et SAP Ariba®. Elle sera déployée sur l’ensemble des sites Pierre Fabre en France, y compris ses usines, et sera utilisée par plus de 3 000 collaborateurs qui y travaillent.

La nouvelle plateforme permettra à Pierre Fabre d’améliorer la qualité et la traçabilité des données, notamment pour un meilleur suivi des campagnes de ventes, et d’accroître la satisfaction client grâce à l’optimisation de la gestion et de l’envoi des commandes. Elle permettra également à Pierre Fabre de s’adapter plus rapidement à l’évolution de la conformité réglementaire, grâce notamment à l’automatisation des tâches lors des clôtures de comptes et ainsi accélérer la production des rapports financiers.

Afin d’accélérer la conception et le développement de la solution, Pierre Fabre utilisera également Accenture myConcerto, une plateforme numérique intégrée qui permet d’harmoniser des systèmes hétérogènes pour une intégration plus rapide et sécurisée.

« C’est l’une des initiatives de transformation les plus importantes et stratégiques jamais entreprises par Pierre Fabre », a souligné Olivier Siegler, Directeur du département Digital, Organisation & Process et Systèmes d’information de Pierre Fabre. « Il ne s’agit pas d’une simple migration de nos systèmes informatiques vers une plateforme commune. Nous redéfinissons l’ensemble des processus de l’entreprise et les numérisons, tout en créant une plateforme ouverte, flexible, connectée et intelligente, pour permettre à nos collaborateurs de contribuer encore davantage à nos initiatives stratégiques de croissance. Nous avons choisi Accenture en raison de sa connaissance approfondie du secteur de la santé et de la cosmétique, et de son expérience dans la mise en œuvre de solutions SAP S/4HANA à grande échelle. »

« À l’ère du numérique, les entreprises doivent transformer leurs fonctions support et production pour saisir de nouvelles opportunités de croissance, sans pour autant abandonner leur cœur de métier », commente Stéphanie Jandard, responsable du SAP Business Group d'Accenture en France et au Benelux. « En simplifiant et en automatisant ses opérations, tout en améliorant la qualité et la traçabilité des données grâce à une solution digitale intelligente commune, Pierre Fabre peut constamment évaluer sa capacité d’investissement et l’adapter pour mieux profiter des relais de croissance. Nous sommes ravis d’être le partenaire privilégié de Pierre Fabre dans cette initiative de transformation stratégique. »

À propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec 459 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet : www.accenture.com.

À propos de Pierre Fabre

Présent sur un continuum d’activités allant des médicaments éthiques aux soins dermo-cosmétiques en passant par la santé grand public, Pierre Fabre est le 2e laboratoire dermo-cosmétique mondial, le 2e groupe pharmaceutique privé français et le leader en France des produits vendus sans ordonnance en pharmacie. Son portefeuille compte plusieurs marques ou franchises internationales dont Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Galénic, Elancyl, Naturactive, Pierre Fabre Health Care, Pierre Fabre Oral Care, Pierre Fabre Dermatologie et Pierre Fabre Oncologie.

En 2017, son chiffre d’affaires a atteint 2 318 millions d’euros dont 62 % réalisés à l’international et 61 % par la branche dermo-cosmétique. Implanté depuis toujours en région Occitanie, Pierre Fabre compte 13 500 collaborateurs dans le monde, détient des filiales ou bureaux dans 47 pays et distribue ses produits dans plus de 130 pays. En 2017, Pierre Fabre a consacré près de 175 millions d’euros à la R&D répartis entre oncologie, système nerveux central, santé grand public, dermatologie et dermo-cosmétique.

Pierre Fabre est détenu à 86 % par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d’utilité publique et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan international d’actionnariat salarié.

AFNOR Certification a évalué la démarche de responsabilité sociale et environnementale du groupe Pierre Fabre au niveau « exemplaire » (basé sur la norme ISO 26000 pour la RSE).

Pour en savoir plus sur Pierre Fabre, rendez-vous sur : www.pierre-fabre.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181211005139/fr/