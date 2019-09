Accenture : accompagne Bayer pour la plateforme 'Intient'

16/09/2019 | 15:09

Le géant américain du conseil, Accenture, annonce ce lundi qu'il allait aider Bayer à simplifier et à accélérer ses processus de développement de médicaments.



Le groupe a ainsi annoncé sa collaboration avec le groupe allemand de produits chimiques et pharmaceutiques pour la mise en oeuvre de sa plateforme clinique 'Intient'.



La plate-forme, qui est devenue opérationnelle chez Bayer un peu plus tôt cette année, rassemble des données cliniques internes et externes ainsi que les technologies basées dans le Cloud, dans une seule plate-forme de gestion de données, créant ainsi des informations exploitables.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.