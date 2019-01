Accenture : accord pour l'acquisition d'Orbium

09/01/2019 | 15:07

Accenture annonce un accord pour acquérir Orbium, fournisseur suisse de conseil et services technologiques au secteur des services financiers, renforçant ainsi son offre pour les clients de la banque privée et de la gestion de fortune.



Employant plus de 500 personnes, Orbium dispose de bureaux dans une douzaine de villes d'Europe, d'Asie-Pacifique et des Etats-Unis. Il est le premier fournisseur de services pour Avaloq Banking Suite, utilisé par plus de 150 banques et gestionnaires de fortunes.



