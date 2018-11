Accenture : acquiert une agence de création allemande

02/11/2018 | 15:02

Accenture annonce ce vendredi le rachat de Kolle Rebbe, une agence de création allemande qui produit des campagnes publicitaires et des contenus numériques pour des clients comme Audi, Google et Netflix.



Cette agence fondée en 1994 et basée à Hambourg sera intégrée à Accenture Interactive. Les termes financiers de la transaction -la troisième du groupe de conseil et d'externalisation en Allemagne depuis 2017- n'ont pas été divulgués.



