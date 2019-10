Accenture : acquisition au Royaume Uni

31/10/2019 | 15:05

Accenture annonce avoir acquis Bow & Arrow, société britannique de conseil aidant ses clients à identifier et créer les nouveaux produits et services numériques pour répondre à des besoins 'insatisfaits'.



Cette opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, doit permettre au groupe américain de doper sa capacité à aider les entreprises de télécommunications, médias et technologies à offrir de nouvelles opportunités de revenus.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.