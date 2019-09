Accenture : acquisition de Pragsis Bidoop en Espagne

10/09/2019 | 15:14

Le géant américain du conseil Accenture fait part ce mardi d'un accord pour acquérir Pragsis Bidoop, société espagnole spécialisée dans l'analytique avancée, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Basée à Madrid avec des bureaux à Barcelone et au Royaume Uni, cette entreprise d'intelligence artificielle emploie plus de 200 personnes. Elle compte comme clients plusieurs groupes de l'Ibex35, ainsi que des multinationales en Amérique Latine.



