Accenture : acquisition de la société suédoise Northstream

05/08/2019 | 14:37

Accenture a annoncé lundi le rachat de la société de conseil suédoise Northstream, sans toutefois préciser le montant de la transaction.



Dans un communiqué, le géant américain explique que l'acquisition va lui permettre de renforcer son expertise sur le marché européen des télécoms et des équipements de réseaux, dont sont majoritairement issus les clients de Northstream.



L'opération intervient alors que les déploiements de la technologie 5G et de projets d'Internet des objets (IoT) se multiplient.



Accenture précise qu'il compte reprendre l'ensemble du personnel de l'entreprise, composé d'une trentaine de salariés.



Northstream a été créée en 1998.



