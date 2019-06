Accenture : acquisition en Australie

26/06/2019 | 14:24

Accenture annonce avoir racheté BCT Solutions, société de conseil en technologies de défense basée en Australie, pour un montant non précisé. Créée en 2015 par des vétérans de l'armée australienne, elle dispose de bureaux à Sydney et à Canberra.



L'opération permet à Accenture, qui travaille depuis plus de 20 ans avec le gouvernement australien, de se renforcer dans la cyber-sécurité, la cyberdéfense et l'expertise technique pour les clients gouvernementaux.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.